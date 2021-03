Il Milan prosegue la preparazione in vista dell'affascinante sfida di Europa League contro il Manchester United. Una buona notizia per Stefano Pioli arriva da Theo Hernandez: il terzino francese si è allenato regolarmente in gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati per la partita di Europa League a Old Trafford. Smaltita, dunque, la contusione al perone che lo aveva costretto a dare forfait domenica scorsa a Verona.





LAVORO PERSONALIZZATO PER REBIC E CALHANOGLU- Ante Rebic ha svolto un lavoro personalizzato e non volerà con il resto della truppa verso l'Inghilterra. Il Milan non vuole forzare i tempi dei giocatori infortunati, vuole contare su di loro solo quando sono vicini al 100% della forma. Stesso discorso valido per Hakan Calhanoglu che prosegue con il programma con il lavoro individuale.