Antes de iniciar mi nueva etapa en el @acmilan, me despido de todos vosotros. Hasta siempre @RealMadrid #HalaMadrid pic.twitter.com/nLZ64zkyif — Theo Hernandez (@TheoHernandez) July 6, 2019

Pochi minuti dopo l'ufficialità del suo passaggio al Milan,ha salutato i tifosi del Real Madrid attraverso il proprio profilo Twitter: "Prima di iniziare la mia nuova tappa al Milan, mi separo da voi. Per sempre Real Madrid. Cara famiglia blanca, oggi finisco la mia esperienza come madridista e non posso andarmene senza salutarvi. Dal primo momento in cui sono arrivato qui mi sono sentito desiderato e supportato e per questo ho solo parole di ringraziamento. Voglio ringraziare il club, i tifosi, i compagni e tutti quelli che mi hanno accompagnato giorno per giorno. Vi sarò sempre riconoscente e non dimenticherò mai i grandi momenti vissuti insieme. Oggi e sempre: hala Madrid!".