", scriveva qualche giorno fasui suoi social nel post partita di. La tentazione per il terzino rossonero potrebbe nascere, vedendo i numeri di una stagione che è iniziata sottotono per uno come lui. Cardine, trascinatore, punto di forza e vice capitano,Il suo rendimento è un tema a Casa Milan e, per la seconda volta consecutiva, ne ha parlato anchein conferenza. "". Un messaggio, senza nominarlo, anche al suo treno mancino.- A 26 anni, Theo pare involuto dopo stagioni esaltanti.. È fermo a una rete, al, in 11 presenze tra campionato e Champions mentre il contatore deve ancora partire per gli assist. Nella passata annata era già a 1 gol e 1 passaggio vincente e, proprio contro, la prossima avversaria, aveva realizzato dal dischetto. I numeri parlano chiaro. Dadel 2019 e 2020 adel 2021, finendo adel 2022: la sua media voto è sempre stata in crescita, fino all'inizio di questa stagione. Per la prima volta infatti non raggiunge il 6 e si ferma a. In calo anche la media dei(1,1 contro 2,6 dell'anno scorso), dei(0,3 contro 0,5), dei(2,3 contro 6,7) e dei(3,4 contro 6,1). Contro il Napoli però, pure in una prestazione anonima, il terzino ha realizzato, più di chiunque altro in campo, creando 4 occasioni da gol per i suoi. Un piccolo segno di rinascita.- La più immediata tra le possibili risposte alla fatidica domanda sta nelPer la prima volta infatti il Milan si sta esprimendo, pur sempre con la fluidità tipica del gioco di Pioli, con un, con il quale Theo non è ancora entrato in sintonia. L'amatogli lasciava più spazi nei quali buttarsi e gli concedeva più libertà di spaziare nel campo. La fatica con il nuovo modulo nasce soprattutto dallaperlopiù, che si trova a pestare le sue stesse zolle. L'olandese finisce per essere un ostacolo e limita le combinazioni una volta letali con. Theo trova meno spazi per sovrapporsi e meno campo da poter percorrere nelle sue ormai proverbiali incursioni centrali. In più il Milan sta sviluppando un gioco più dicon maggior possesso palla e utilizza meno l'arma del, in cui lui eccelle. Lo strumento che spesso faceva sì che gli fossero perdonate quelle magagne difensive di troppo, coperte dalla sua esuberanza in attacco.- Non solo tattica e tecnica però. Il calo delle sue prestazioni può essere spiegato anche dalla mancanza di unche possa farlo rifiatare. Mentre i più maliziosi collegano la sua peggior stagione con l'addio del suo sponsor maggiore, quel Paoloche tanto l'aveva voluto e che ora ha lasciato il club.- Un altro aspetto da considerare nel suo momento no è ilche spesso ha palesato. Sono già, troppe se le si paragonano alle sette rimediate nell'intera passata annata. È forse lì che il francese deve ritrovarsi. Eppure non ci sono problemi dal punto di vista contrattuale: il suo futuro pare blindato.. L’idea e la volontà comune è quella di onorarlo, con un'ipotesi di rinnovo che c’è, anche se non è ancora partita una trattativa vera e propria. Se ne parlerà più avanti, in Primavera, quando l'inizio zoppicante potrebbe essere solo un vecchio ricordo.