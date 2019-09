Secondo quanto riferisce Sky Sport, Giampaolo potrebbe rivedere alcune delle sue convinzioni e schierare contro il Torino una formazione maggiormente rimaneggiata del previsto rispetto a quella utilizzata nel derby. In difesa, a sinistra, torna in vantaggio Theo Hernandez rispetto a Ricardo Rodriguez, mentre è confermato il leggero vantaggio di Bennacer su Biglia a centrocampo e la conferma in attacco di Leao.