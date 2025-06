Milan, Theo Hernandez verso il “no” all’Al-Hilal: sondaggi da Liga e Premier League

Il Milan ha raggiunto un accordo totale con l’Al-Hilal per la cessione di Theo Hernandez a 30 milioni di base fissa più 5 di bonus. I contatti si sono intensificati nella giornata di ieri e il lavoro degli intermediari coinvolti nell’operazione hanno portato a un’intesa che soddisfa il club rossonero appieno. La cifra concordata per la cessione del nazionale francese era proprio di 30 milioni di euro.



VERSO IL NO - Tuttavia Theo Hernandez, tramite il suo entourage, sta facendo filtrare la sua volontà di rimanere in Europa, nel calcio che conta. L’offerta dell’Al-Hilal è di 18 milioni di euro netti più 2 di bonus. Numeri clamorosi, straordinari ma che non hanno acceso l’interesse del ragazzo che è sempre più orientato a dire “no”. La preferenza da parte del giocatore di una destinazione che gli permetta di continuare ad esprimersi in un campionato e in un contesto di alto livello lo aveva portato a sondare l'idea di fare ritorno al Real Madrid, "offrendosi" al suo vecchio club, senza però suscitare il gradimento dei blancos.

- L’agente di Theo, l'avvocato, sta lavorando alacremente per trovare una soluzione importante al suo assistito. D’altronde con il Milan il rapporto volge al termine, considerando chee altre società tra Inghilterra e Spagna. Nulla di avanzato ma situazioni che andranno monitorate nei prossimi giorni anche perché il “no” di Theo all’Al Hilal sembra essere definitivo.