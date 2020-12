Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan, man of the match con il gol della vittoria contro la Lazio, parla a Dazn dopo il match: "Un gol molto speciale, peccato non ci siano i tifosi. Abbiamo fatto un grande match, un grande 2020, anno per noi molto speciale. L’abbraccio con Maldini? Il migliore della storia, è speciale se ti abbraccia. Abbiamo sofferto molto, la Lazio è una bella squadra, che gioca bene, ma noi abbiamo fatto di più. Il migliore d’Europa? Io lavoro giorno dopo giorno, per essere il miglior terzino sinistro del mondo. Devo ringraziare i miei compagni che mi danno una grande mano”.