Milan, Thiago Motta osservato speciale del Barcellona

Il Barcellona ha messo nel mirino Thiago Motta. L'attuale allenatore del Bologna, ex giocatore dell'Inter e proprio dei blaugrana, sarebbe in pole per la sostituzione eventuale di Xavi, nel caso in cui il club optasse per l'esonero. Secondo quanto riportato Cadena SER, la panchina di Xavi non è in bilico, ma tutto è chiaramente legato ai risultati che i catalani raggiungeranno sino alla fine della stagione. La dirigenza valuterà il percorso in Champions, con i blaugrana che affronteranno il Napoli, e soprattutto quello in campionato: il Barcellona è attualmente terzo, la corsa al titolo con Real Madrid e Girona non sarà semplice, ma l'obiettivo fondamentale è il mantenimento del 4° posto, l'ultimo buono per l'accesso alla prossima Champions League. Thiago Motta, sondato anche dal Milan per il futuro, è il preferito del direttore sportivo Deco, Jurgen Klopp permettendo.