Intervistato a MilanTV, Malick Thiaw ha parlato delle emozioni per la sfida contro il Borussia Dortmund: "Sarà molto bello avere i miei amici e la mia famiglia alla partita e poter giocare vicino casa, in Germania. Ho giocato allo Schalke 04 e c'è una forte rivalità tra Schalke e Borussia Dortmund e sarà bello giocare lì".



CONSIGLI ALLA SQUADRA - "Ai miei compagni ho detto che il Borussia ha una delle fanbase più grandi al mondo, credo che Pulisic lo sappia meglio di me e ha parlato ai compagni più di me".



CONDIZIONI - La affrontiamo bene, stiamo bene, ci divertiamo e giochiamo con fiducia e cerchiamo di migliorare ancora".



CLEAN SHEET - "A ogni difensore piace un clean sheet e domani faremo del nostro meglio per non concedere gol ed essere tutti felici".