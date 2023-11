Il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida contro la Fiorentina. Thiaw ha svolto parte della seduta a parte e l’altra metà in gruppo perché reduce da un virus influenzale. Non attivano notizie incoraggianti per Loftus-Cheek, anche lui reduce da un virus influenzale oltre a qualche problemino fisico: l’inglese ha lavorato per la maggior parte dell’allenamento in palestra.



PULISIC RECUPERATO- Se esistono dei dubbi sul recupero di Loftus-Cheek per la gara di sabato contro la Fiorentina questi sono stati dissipati da Pulisic e Calabria che hanno lavorato in gruppo e saranno a disposizione di Pioli. Bennacer viene descritto in buone condizioni di forma, il recupero procede bene e fa ben sperare il Milan.