Malick Thiaw si aggiunge all'elenco degli indisponibili in casa Milan in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Torino, in programma mercoledi a San Siro. Il difensore tedesco, annunciato tra i possibili titolari per la sfida contro i granata, sarà costretto a saltare il match a causa di una squalifica rimediata in Coppa di Germania ai tempi dello Schalke 04, si legge su Goal.com.