Milan, Thiaw out contro il Lecce: il motivo e chi gioca al suo posto

Redazione CM

14 minuti fa

1

Alla vigilia di Milan-Lecce, in programma domani pomeriggio alle 15 a San Siro, arriva una brutta notizia per Stefano Pioli, tecnico dei rossoneri: il difensore tedesco Malick Thiaw non sarà della partita a causa di una fascite plantare. al suo posto partirà dall'inizio uno tra Matteo Gabbia e Simon Kjaer. Probabile il rientro per la sfida di Europa League, in programma giovedì contro la Roma.