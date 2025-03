Milan, Thiaw può essere sacrificato sul mercato: contatti con il Bayer Leverkusen

Ritorno al passato., società nella quale aveva già trascorso una stagione importante per la sua crescita professionale nel 2010/2011 ai tempi del settore giovanile. Secondo quanto evidenziato da Sport Bild, il club campione in carica di Germania è molto interessato al difensore tedesco di proprietà del Milan e- Thiaw ha un desiderio chiaro per i prossimi mesi: tornare nella lista dei convocati della nazionale tedesca. Il nuovo commissario tecnicoEcco perché potrebbe chiedere di tornare in patria con la speranza di avere qualche possibilità in più di ottenere una chiamata. Thiaw è aperto all'idea di tornare in Bundesliga e al Bayer Leverkusen, club che conosce bene e che apprezza per la filosofia e il progetto portato avanti negli ultimi anni.

Thiaw è legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027. Allo stato attuale è tutto fermo sul tema rinnovo con il club rossonero, la dirigenza non ha avviato i contatti per discutere di un eventuale prolungamento.. E il Bayer Leverkusen è pronto a cogliere questa grande occasione.