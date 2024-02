Milan, Thiaw si allena a parte: ecco quando rientra

Il difensore del Milan Malick Thiaw continua a lavorare a parte a Milanello. La squadra rossonera si è ritrovata ieri al centro sportivo dopo due giorni di pausa per cominciare a preparare il big match contro il Napoli di domenica sera: il difensore tedesco, che tra i tre centrali infortunati dovrebbe essere il primo a tornare a disposizione di Pioli, ha continuato il suo lavoro a parte, pronto per rientrare in gruppo la prossima settimana.