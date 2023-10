Per Malick Thiaw sarà una sfida ancora più speciale quella di domani sera contro il Borussia Dortmund. Per lui, ex Schalke 04, sarà un derby: "Stadio molto molto caloroso. Io ci ho giocato, è una squadra molto conosciuta. Ci siamo preparati al meglio. Ci sarà una grande atmosfera, non vediamo l'ora di giocare. Kjaer e Tomori? E' fantastico giocare con entrambi. Possiamo giocare in tre o in due. Abbiamo la qualità giusta per aiutare la squadre. Ci ho giocato contro con lo Schalke ma a porte chiuse. Cercherò di gestire il gioco nel miglior modo possibile".