"Mi sembra che mi chiedano ogni giorno com'è. Zlatan è stata la seconda persona che mi ha rivolto la parola al Milan. La squadra aveva una partita, ero in sala pesi, sulla bicicletta. Lì è venuto da me Zlatan. Anche se sono alto, lui era ancora molto più alto e largo di me. È stato un momento intenso. Non avevo paura di Zlatan, ma rispetto. Ero felice di condividere gli spogliatoi con una delle più grandi personalità del calcio mondiale degli ultimi decenni. Mi ha detto "Benvenuto"."Malick Thiaw parla così alla Bild.