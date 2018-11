Il ritorno di Leonardo Bonucci a San Siro, dopo una stagione da capitano del Milan e dopo essere tornato alla Juventus in estate, arriva domani sera. La Gazzetta dello Sport ne parla così, nella propria edizione odierna:



"Bonucci si è comportato da professionista scrupoloso anche a Milanello, ha costruito un eccellente rapporto con Rino Gattuso con cui si sente al telefono ancora oggi. «Spostare gli equilibri», però, si è rivelato impossibile da subito in una squadra nemmeno paragonabile alla Juventus. Ed è un dato di fatto che Leo e la sua famiglia non si siano mai ambientati a Milano [...] Ma l’esperimento milanese dei Bonucci è durato poco: ai novembre i bambini sono stati ritirati dal Collegio per poi tornare alla Internazionale di Torino. Anche la casa è stata disdetta: Bonucci appena riusciva tornava a Torino. E quando non poteva fare a meno di pernottare a Milano, restava in albergo o dormiva direttamente a Milanello. A testimonianza di un feeling mai nato con la città, che considerava troppo dispersiva e meno a misura d’uomo rispetto alla «sua» Torino. [...] Non ci sono dubbi sull’accoglienza che riceverà domani sera Bonucci, che è il primo ad aspettarsi fischi e magari qualche coro contro. I tifosi del Milan non gli perdoneranno l’aver considerato la maglia rossonera un piano B".