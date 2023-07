Il Milan che ha cambiato pelle ed interpreti a livello dirigenziale mantiene in Stefano Pioli un elemento di continuità rispetto alla stagione andata da poco in archivio. Il tecnico rossonero ha ringraziato Maldini e Massara per il quadriennio vissuto assieme, ma ha già voltato pagina e si aspetta che l'aria di rivoluzione che si respira in questo primo giorno di lavoro a Milanello si traduca anche sul fronte del mercato.



L'allenatore emiliano ha esplicitato quelle che sono le priorità per completare, migliorare ed in parte stravolgere un organico che nelle ultime tre stagioni ha ottenuto ottimi risultati (un secondo posto, uno scudetto, una semifinale di Champions League e la terza qualificazione consecutiva alla massima competizione europea), ma che è destinata a rinnovarsi per rimanere altamente competitiva. Questi i punti salienti dell'intervento di Pioli dalla sala conferenze del centro sportivo del Milan in occasione della giornata che inaugura ufficialmente la stagione 2023/2024 anche per il Diavolo: