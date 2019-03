Simone Tiribocchi, ex attaccante del Chievo Verona, parla a L'Arena in vista della sfida contro il Milan: "Il Milan propone un calcio credibile anche se nelle ultime due uscite, tra Coppa e campionato, ha faticato non poco. Piatek? Non avrei mai rinunciato a Higuain per lui. Ma chi lo ha fatto, evidentemente, ne capisce più di me".