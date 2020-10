Il Milan dovrà fare a meno di Gigio Donnarumma nella sfida contro la Roma, in quanto il classe ’99 è risultato positivo al coronavirus. Al suo posto, spazio a Ciprian Tatarusanu, estremo difensore rumeno arrivato dal Lione per prendere il posto lasciato libero da Begovic. Ex Fiorentina, Tatarusanu stasera farà il suo debutto ufficiale con la maglia milanista.



ULTIMA PARTITA - L’ultima partita disputata in un campionato dal 34enne risale al 2 febbraio 2020, in Ligue 1, quando scese in campo nella sconfitta contro il Nizza. Delle sue 6 presenze stagionali, è stata l’unica sconfitta nella scorsa annata. In Serie A, invece, l’ultima gara disputata è datata 20 maggio 2017, ko per 4-1 contro il Napoli. E' sceso regolarmente in campo, invece, negli impegni di ottobre della Romania, dove è titolare: 3 ko e 7 gol subiti.



VS ROMA - Contro la Roma, i precedenti per Tatarusanu non sorridono: 2 vittorie (una in campionato e una in Coppa Italia), un pareggio e 3 sconfitte, con 11 gol subiti (l’ultima volta fu 4-0. In carriera anche un 4-1, nel 2016)