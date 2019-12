Il mercato del Milan non si ferma al ritorno di Zlatan Ibrahimovic. I dirigenti rossoneri sono al lavoro per regalare a Pioli un rinforzo al centro della difesa. Il primo nome sulla lista della spesa è quello di Jean-Clair Todibo.



Un giovane difensore francese che gioca (poco) in un grande club spagnolo, come Theo Hernandez. Una delle poche note liete in questa prima metà della stagione, arrivato in estate a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro. La stessa cifra chiesta ora dal Barcellona, che vuole inserire pure un diritto di recompra, sgradito al Milan.



Maldini è in costante contatto con Abidal. Todibo, classe 1999, è sotto contratto col club catalano fino a giugno 2023 con una clausola di rescissione da 150 milioni di euro. Sullo sfondo c'è sempre la concorrenza da parte dei tedeschi del Bayer Leverkusen.