Il Milan nelle scorse finestre di mercato - soprattutto quella estiva - ha seriamente pensato a Takehiro Tomiyasu come rinforzo per la difesa. L'operazione, però, non è decollata per la richiesta del Bologna di 25 milioni. Per i rossoneri la valutazione del difensore giapponese era inferiore. Tomiyasu si sta rivelando un prezioso jolly per Mihajlovic, che lo ha utilizzato come centrale difensivo, ma anche come terzino su entrambe le fasce.