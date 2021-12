, centrale del, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Liverpool: le sue dichiarazioni".- "E' una delle tante motivazioni che abbiamo? Sicuramente. Simon è una grande parte della squadra, sia in campo che fuori. E' molto triste quello che gli è successo, speriamo recuperi presto e speriamo di portare a termine la missione".- "Dobbiamo e vogliamo vincere. Sarà una partita difficile, ma abbiamo ancora possibilità di qualificarci. La mentalità deve essere quella vincente e scenderemo in campo con questo spirito".- "Non sarà facile, è una squadra con grande intensità e qualità, ha vinto la Champions di recente. Il calcio inglese è molto intenso, gli avversari di domani hanno avuto ottimi risultati ma noi abbiamo fatto un grande lavoro, dobbiamo dar loro filo da torcere come all'andata. Il Liverpool è una squadra eccezionale, ma noi non siamo da meno".- "Simon è un grandissimo giocatore per la squadra e nella partita con la Salernitana si è visto quanto gli manca il campo. Sarà difficile questa fase per lui, ma non c'è una personalità individuale a guidare la difesa: siamo una squadra e giochiamo e attacchiamo come un collettivo".- "Come squadra siamo cresciuti tantissimo in un breve periodo di tempo. A Liverpool molti giocatori scendevano in campo per la prima volta in Champions, ma ora siamo cresciuti dopo cinque partite. Ora dobbiamo giocare un'altra partita per qualificarci, dovremo difendere bene ma non subire e basta e fare la nostra partita".- "Nelle ultime tre-quattro stagioni hanno segnato oltre 100 gol a stagione mi sembra. Sono forti, ma serve un lavoro di squadra, non individuale. Dobbiamo correre tutti insieme ed è quello che vogliamo fare, mostrare energia".- "Cerco di dare il massimo per la squadra, è vero che contro Fiorentina e Sassuolo il risultato non è stato entusiasmante, ma poi è arrivata la partita con l'Atletico in cui ci siamo rifatti e io non c'ero. Nelle ultime gare siamo tornati a non prendere gol, penso che dietro questi risultati ci sia il lavoro di tutta la squadra. Io cerco di fare il mio meglio, ma non dipende solo da me o dagli altri difensori".