Milan, Tomori ammonito: era diffidato, scatta la squalifica

Il Milan non potrà contare su Fikayo Tomori nella prossima partita europea: scatta la squalifica per il difensore centrale inglese.



AMMONIZIONE PESANTE - Il classe '97 infatti è stato ammonito nel corso del primo tempo della sfida con lo Slavia Praga alla Eden Aréna di Praga, ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League. Un giallo pesante, perché Tomori era diffidato e dunque sarà automaticamente squalificato.



NIENTE ANDATA DEI QUARTI - Tomori sconterà il turno di squalifica nel prossimo match in una competizione europea: può farlo con il Milan già nell'andata dei quarti di finale di Europa League, qualora i rossoneri superino gli ottavi di finale.