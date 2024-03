Milan, Tomori: 'C'è un problema di razzismo nel calcio e fuori. Siamo umani, gli insulti ci fanno male'

Torna l'appuntamento con “”, programma diin cui si dialoga diIn occasione dellae in collaborazione con Città metropolitana di Milano e Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari opportunità, oggi davanti agli studenti si sono presentati Fikayoe Tommaso. Queste le loro parole.- "Io personalmente dico che sono contento che si tenti di eliminare questo problema.. Mi fa piacere parlarne perchéOggi possiamo parlarne, dando un po’ di consigli su come eliminarlo.Tutti hanno un telefono e possono scrivere ciò che vogliono. Noi siamo sotto ai riflettori e, dopo una partita,I social sono buoni eh, ma possono essere anche una cosa che va contro l’essere umano. Caso? Io ero infortunato per Udinese-Milan. Ero alla tv e non ho capito subito cosa è successo, maanche la società, i social… Quelle cose lì sono un momento, che però fa tutta la differenza del mondo.Bello incontrare i ragazzi. Noi vogliamo essere aperti, parlare con voi, perché è una cosa molto bella e piacevole. Bloccato dal razzismo? Per me no. Certamente ho visto qualcosa sui miei social, ma per me non lo è mai stato. Però iole parole di Tomori- “. Indossandola,: abbiamo la fortuna di avere questa visibilità, quindiRazzismo? La scuola può essere d’aiuto per eliminare queste barriere. Insulti aI social sono un megafono e quando possono essere utilizzati per trasmettere cose positive è giusto aiutarsi nel diffonderle il più possibile. Sul momento decisivo della stagione? Siamo pronti, ci alleniamo tutto l’anno per questo e faremo di tutto per raggiungere i nostri obiettivi. Ricordo quando vivevo in convitto e il Milan ha sempre organizzato incontri con i calciatori e ogni volta che se ne organizzava una lo usavo per prendere qualche arricchimento per me. È sempre qualcosa di molto utile", ha detto Tommaso