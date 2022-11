Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Fiorentina: "Era importante vincere dopo il pari di Cremona. E' stata una gara difficile, siamo felici di aver vinto prima della sosta. Ora dobbiamo riposarci e poi penseremo al nuovo anno".



SALVATAGGIO - "E’ stato l'istinto. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo continuato a giocare e siamo felici dei tre punti".



NON CONVOCATO - "C’è delusione ovviamente, il Mondiale è un sogno per tutti. Io devo continuare a lavorare per alzare il mio livello e di tornare in nazionale. Sono deluso, l'unica cosa che posso fare è continuare a giocare come oggi".