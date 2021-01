Mario Mandzukic è arrivato a Milano, pronto a legarsi al Milan fino al termine della stagione con un'opzione per i prossimi 12 mesi. Ma il mercato rossonero non finisce con il croato, visto che è vicino anche il terzo colpo milanista in questo mercato di gennaio: dopo Meité, dopo Mandzukic, si scalda Fikayo Tomori.



SCONTO - Il Milan conta di chiudere nelle prossime 48/72 ore, i colloqui col Chelsea vanno avanti spediti, con Maldini e Massara che vogliono dare il prima possibile il centrale a Stefano Pioli: prestito con diritto di riscatto, con il club meneghino che riceverà anche uno sconto sui 30 milioni inizialmente fissati per il diritto dai Blues. Insomma, Milan avanti spedito sul mercato, con le idee chiare e trattative definite: questa è la serata di Mandzukic, da domani ogni giorno è buono per Fikayo Tomori.