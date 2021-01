Il Milan ha centrato il colpo Fikayo Tomori dopo una trattativa con il Chelsea durata una settimana circa, Il difensore inglese classe 1997 è il rinforzo scelto da Frederic Massara e Paolo Maldini per la difesa rossonera. L'accordo è stato trovato sulla base di un prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro.



TOMORI IN ITALIA - Poco prima delle 15 è atterrato a Malpensa l'aereo sul quale viaggiava Fikayo Tomori. Il Milan ha già depositato il suo contratto in Lega dove aver ricevuto, nel tardo pomeriggio di ieri, tutta la documentazione da parte del Chelsea. Ora il difensore inglese sosterrà il test per l'idoneità sportiva presso il Centro Ambrosiano Medicina dello sport a Milano.