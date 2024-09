Milan, Tomori: “E’ cambiato tutto. Gabbia? Dal Villarreal è tornato più forte”

Il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori parla così a Sky dopo il netto successo ottenuto contro il Lecce: Io credo molto in questa squadra, anche all'inizio pur non avendo iniziato come volevamo. Ma avevamo la fiducia, avevamo l'idea di poter migliorare e alzare il nostro livello. Adesso stiamo giocando più come vogliamo, ci sono delle cose che possiamo migliorare ma stiamo vincendo e siamo più contenti. Dobbiamo continuare a lavorare"."Sappiamo bene la qualità che ha. Quando è andato al Villarreal ed è tornato era un giocatore diverso. Siamo felici che sia con noi, sta dimostrando di essere un giocatore forte".

"Siamo amici da quando avevamo 6-7 anni, sono felice che sia con noi. È sempre energetico: parla sempre, vuole segnare, vuole sempre la palla. Questa energia ci serve per questa stagione"."Tutto. Il calcio non è solo fisico o solo mentale, è un insieme. All'inizio della stagione non c'erano i risultati che volevamo, ora giochiamo meglio e abbiamo anche i risultati. Quindi io direi che abbiamo cambiato tutto: atteggiamento, il modo di difendere, di attaccare, di stare insieme compatti. E quando stiamo attaccando siamo più concreti, lo stesso vale quando difendiamo. Dobbiamo continuare così".