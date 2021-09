Ilè ripartito alla grande, così come aveva chiuso la passata stagione conche ha perso sì alcune certezze, ma ha ritrovato anche vecchi pilastri che, con un'estate in più di lavoro alle spalle, hanno accresciuto la propria importanza nella rosa e stanno sempre più innalzando il proprio rendimento.poiché, di fatto, ha tolto dal portafoglio di Maldini e Massara ben 28 milioni di euro, che rappresentavano a fine giugno una fetta importante del budget a disposizione per il mercato e che, probabilmente, hanno contribuito a veder sfumare obiettivi (ad esempio De Paul) e forse il super colpo per la trequarti.perché oltre all'ormai noto affiatamento con Kjaer, Tomori sta dimostrando, numeri alla mano, doti uniche in rosa.- È vero, le partite ufficiali sono solo 2 e i numeri sono solo parziali, maTomori ha ilSono però altri due i dati da sottolineare perché in due gare Tomori ha all'attivoE se a questo aggiungiamo i soli 3 falli fatti e una percentuale di passaggi riusciti del 90% il quadro di un difensore moderno si completa. 28 milioni sono tanti? Sicuramente sì in questo mercato, ma per un centrale così affidabile a soli 23 anni sono un investimento dal rendimento assicurato.