Milan, Tomori e una priorità per il futuro

29 minuti fa

1

Fikayo Tomori e un futuro da scrivere. Il difensore inglese viene considerato importante dal Milan ma non incedibile. Tradotto: se dovesse arrivare una offerta interessante del giocatore verrebbe presa in considerazione con lo stesso giocatore. L’ex Chelsea però non pensa a un addio e vorrebbe rimanere in rossonero anche nella prossima stagione per provare a vincere qualche titolo.