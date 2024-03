Milan, Tomori: 'Finalmente sto bene, ecco cosa dobbiamo temere dello Slavia'

Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato a Milan TV al pochi minuti dalla di Europa League contro lo Slavia Praga: "Non dobbiamo peccare di attenzione, sappiamo che loro non avranno niente da perdere, stanno anche facendo bene nel loro campionato, dovremo fare una partita attenta e non sottovalutarli".



La condizione fisica



"Io sto bene, contro la Lazio ho ripreso a giocare in un momento chiave per la nostra partita e mi ha aiutato molto questo. Ho sempre lavorato per aiutare la squadra, adesso sto finalmente bene e pronto per giocare".