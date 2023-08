Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Dazn prima della partita con il Torino: "Per i nuovi compagni è un'emozione la prima a San Siro? Ho detto loro che è difficile da spiegare, devi essere qui per sentire come è lo stadio. Sono contenti di giocare qui per la prima volta. Vogliamo vincere e dimostrare di essere forti".