Milan, Tomori in panchina 69 giorni dopo l'infortunio: 'Felice di essere tornato, sono pronto'

Fikayo Tomori torna a disposizione del Milan dopo il lungo stop. Il difensore inglese va in panchina contro la Lazio nella 27esima giornata di Serie A, un recupero importante per Stefano Pioli che ha dovuto fare a meno di lui per 69 giorni.



DALLA SALERNITANA ALLA LAZIO - L'ultima presenza di Tomori con la maglia del Milan risale al 22 dicembre 2023, 17esima giornata di campionato contro la Salernitana e in occasione di quella gara aveva rimediato la lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro.



PARLA TOMORI - Prima di Lazio-Milan, Tomori è intervenuto a DAZN: "Mi sono mancate le emozioni del giorno della partita. La squadra ha fatto bene e oggi ha un'altra opportunità di accorciare sul secondo posto".



QUANTI MINUTI - Quanti minuti ha nelle gambe Tomori? Risponde lo stesso difensore: "Vediamo, io sono pronto per andare sul campo. Vediamo: se gioco 50 minuti o 5 minuti sono pronto".