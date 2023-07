Fikayo Tomori parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juve: "Nella mia posizione sul campo devo parlare molto. Abbiamo tanti leader ma in modi diversi, ci sono persone come Calabria e Theo. Anche Oli parla molto, c'è Mike che è sempre un professionista, sempre concentrato sulla partita. Sempre concentrato. Abbiamo giocatori che sono leader ma in modo diverso. Io cerco sempre di parlare sia in campo che fuori, cercando di dimostrare ai nuovi giocatori che siamo una famiglia. Cerco di aiutare e di fare il più possibile".