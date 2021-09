Sembra paradossale e antitetico chel vedaa disposizione di Pioli per quanto fatto in campo, ma è andata proprio così:entrambi premiati con un sonoro 7 in pagella,. Precisi, puntuali, inappuntabili, in alcuni casil'inglese e il danese hanno offerto ancora una voltaquesta volta nella spettacolare cornice di Anfield, dinnanzi ad avversari del calibro di- Assolutamente, Tomori e Kjaer hanno ancora una volta dimostrato di essereper capacità di amalgama e caratteristiche. Per l'ex Chelsea, tornato per la prima volta a casa da avversario e assolutamentedue interventi in scivolata miracolosi prima su Jota e poi su Salah, diverse pezze sugli errori individuali dei compagni e una prestazione da gladiatore in patria. Altro che nemo propheta... - Per il vecchio leone Kjaer invecedue salvataggi top e una partita quasi perfetta, come spesso accade. Insomma,nella vittoria di San Siro contro la Laziodifendere la porta di Maignan, anche se il turnover vorrebbe che uno dei due riposasse. Direi impossibile, dinnanzi a Morata, Dybala o Kean: i sogni scudetto del Diavolo passano inevitabilmente per l'asse della difesa.@AleDigio89