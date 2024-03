Milan, Tomori: 'Le vicende extra-campo possono incidere, ma siamo concentrati. Vedremo dove arriveremo'

Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro lo Slavia Praga, con l'ambiente rossonero che è stato travolto dal terremoto delle ultime ore dopo le perquisizioni della Guardia di Finanza a Casa Milan di ieri: "Siamo rilassati, nel senso che sappiamo quello che dobbiamo fare. Lo stadio ora è tranquillo ma domani sarà tosta. Ci siamo preparati e pensiamo ai nostri avversari che avranno tanta energia".



I fatti delle ultime ore extra campo possono incidere?

"Sì, può essere. Ma siamo focalizzati solo su di noi. Siamo pronti e concentrati".



Lo Slavia può mettervi in difficoltà?

"Sappiamo che sono una grande squadra che gioca con intensità, qualità ed energia. Partiamo come se fossimo 2-0 ma loro sono forti e se approcceremo la partita con la mentalità giusta potremo fare bene".



Secondi in Serie A e quasi ai quarti di Europa League. Questo è il miglior momento della stagione del Milan?

"Adesso siamo in questa posizione e dobbiamo mantenerla. Vogliamo vincere ogni partita, se lo faremo sarà una buona stagione. Vedremo alla fine dove arriveremo".



Cosa vi dite all'interno dello spogliatoio per provare a subire meno gol?

"Lavoriamo da squadra per non subire gol, anche perché abbiamo attaccanti forti e possiamo vincere le partite. Stiamo concedendo troppe reti agli avversari, ci stiamo lavorando. Domani vogliamo dimostrare di essere forti difensivamente parlando".