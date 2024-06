AFP via Getty Images

Milan, Tomori nel mirino del Newcastle

36 minuti fa

Il Newcastle, dopo aver messo a segno il colpo Lloid Kelly a parametro zero, vuole rinforzare ulteriormente il proprio reparto difensivo. Secondo diverse fonti inglesi, i Magpies avrebbero messo nel mirino Fikayo Tomori. Per il Milan il centrale inglese non è sul mercato salvo offerte davvero indecenti.