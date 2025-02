Getty Images

Milan, Tomori: "Non ho giocato quanto volevo, ma qua sto bene e voglio dare tutto"

Federico Targetti

25 minuti fa



Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha parlato a Sport Mediaset dopo la vittoria sulla Roma nei quarti di finale di Coppa Italia:



"Tutti noi siamo pronti per aiutare la squadra, sapevamo che stasera era importante e volevamo passare. Nell'ultima gara, il derby, non avevamo vinto ma era stata una buona prestazione".



Il mercato? "Sono qua da quattro anni, mi sento a casa. Non ho giocato quanto volevo, a volte, ma voglio dare tutto per il Milan. Sono contento per Joao Felix e Gimenez, ci daranno una mano".