non sbaglia un colpo. Il difensore delè finalmente tornato ad allenarsi in gruppo ed è a disposizione di Stefano Pioli, ma non solo. Il centrale si è concesso anche ai canali social del club per un giochino alla indovina chi e anche qui è stato perfetto.Tomori doveva indovinare dai trasferimenti fatti in carriera chi fosse il compagno di squadra misterioso e l'ex Chelsea ha dimostrato di saper bene la storia dei suoi compagni e in rossonero e anche di... spoiler alert ... Pioli..