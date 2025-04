Getty Images

Milan, Tomori: "Non stiamo pensando all'Inter, vogliamo fare un goal in più ma speriamo che la linea a 3 ci aiuti"

Federico Targetti

9 minuti fa



Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha parlato a Sky prima della gara contro l'Udinese:



"Sappiamo che siamo alla fine e dobbiamo fare i risultati per arrivare dove vogliamo. Non stiamo pensando all'Inter, dobbiamo pensare a oggi: sappiamo bene che dobbiamo vincere".



DIFESA A TRE - "Speriamo ci dia più equilibrio, abbiamo subito tanti goal nelle ultime partite. Poi ciò che vogliamo è fare un gol in più dell'avversario. Abbiamo preparato bene la partita, siamo pronti per giocare".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Siamo giocatori del Milan e vogliamo vincere sempre, quest'anno non è stata così. Nel calcio e nella vita ci sono momenti giù. Ma la stagione non è finita e vogliamo ancora fare una buona stagione. Oggi un'altra partita per cambiare l'ambiente".