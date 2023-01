Dopo la vittoria contro la Salernitana, il difensore del Milan, Tomori, ha parlato al canale ufficiale del club: "La cosa importante di oggi erano i tre punti, potevamo chiuderla prima ma i tre punti erano l’importante e siamo felici".



IL RIENTRO - "Mi fa piacere giocare di nuovo in campionato, è un feeling diverso per noi. Le amichevoli sono solo per mettere minuti nelle gambe, oggi invece contavano i tre punti. Siamo felici per la vittoria e pensiamo alla prossima partita".



SUL GRUPPO - "Siamo una squadra forte, quando sono arrivato la cosa che volevamo fare era di giocare partite importanti ogni settimana. Ci siamo arrivati, dobbiamo essere pronti e siamo sicuri che saremo pronti".