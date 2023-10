Inghilterra-Italia di questa sera a partire dalle 20.45 allo stadio Wembley di Londra non sarà la partita di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese era nell'elenco dei convocati di Gareth Southgate per questo ritiro, ma non sarà in distinta e rimarrà in tribuna per la sfida di questa sera valida per le qualificazioni ai prossimi Europei.



ESCLUSO DAI CONVOCATI - Partito titolare nel corso dell'amichevole disputata lo scorso 13 ottobre e vinta per 1-0 dai Three Lions contro l'Australia in cui è stato sostituito al minuto 62 da John Stones, è stato invece escluso dal ct inglese per la gara contro l'Italia.



NESSUN ALLARME - Nessun allarme per il Milan dato che Southgate ha semplicemente dovuto prendere una decisione tecnica avendo, riporta Sky Uk, 25 giocatori a disposizione e solo 23 posti in distinta. Anzi in vista di Milan-Juve è una buona notizia dato che il centrale inglese riposerà e sarà lontano da possibili infortuni.