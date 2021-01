Dopo essersi fatto conoscere con un'ottima prestazione nel derby, Fikayosi è concesso alle domande dei cronisti per la presentazione ufficiale come nuovo giocatore del"Sono molto felice di essere qui. Siamo in un momento positivo, voglio dare tutto il mio contributo. Darò tutto in campo con grande voglia e determinazione".: "Anche in Premier le partite sono giocate con grande aggressività. I derby sono sempre partite molto intense"."Al Milan hanno giocato tanti grandi difensori come Maldini, Nesta e Baresi. Voglio far parte della storia del Milan, fin dal primo giorno ho respirato la tradizione di questo club. Sono convinto di aver preso la decisione giusta a venire qui, voglio partecipare ai successi del Milan".“Si certo. Sono arrivato qui con la squadra in cima alla classifica, lo scudetto è un obiettivo in cui tutti noi crediamo. Il Milan ha vinto tantissimi trofei e lo scudetto sarebbe un altro titolo da aggiungere. Ci dobbiamo credere e non dobbiamo avere paura di parlarne. Voglio contribuire a tutto questo”.“Quando mi ha chiamato Maldini non ho avuto dubbi, sappiamo tutti che è stato il più grande difensore. Quando il mio procuratore mi diceva che mi cercava Maldini non ci ho pensato due volte. Lampard è stato il mio mentore, ho giocato al Chelsea da quando avevo 7 anni, ma non si può dire se mi sento più vicino o lontano. Ora sono al Milan e sono concentrato a fare bene per il club”.“Sono venuto qui in Italia e nonostante la barriera linguistica mi hanno aiutato tutti. E’ stato un adattamento molto facile. Ho sempre desiderato fare un’esperienza nuova fuori dall’Inghilterra. Mi ha sempre attratto andare in un altro paese. L’Italia è il posto migliore per crescere sia come calciatore che come persona”.“Sapevo che avrei trovato delle differenze tattiche rispetto al calcio inglese, sempre molto basato sull’attacco e intenso. Qui devo pensare a dove posizionarmi nel campo e non devo agire d’istinto. Mi voglio evolvere dal punto di vista calcistico, sono pronto ad imparare per migliorarmi. Non c’è posto migliore di questo”."E' una cosa positiva. Anche in Inghilterra si inizia a pensare che non esiste solo la Premier. Prima gli inglesi non erano molto propensi ad andare all'estero, mentre può essere importante fare esperienza all'estero".: "E' stata una bella sensazione allenarsi con grandi giocatori come Ibra e Mandzukic. Con loro posso imparare tanto, sono pronto anche ad imparare dalla loro personalità. Voglio migliorare e imparare tanto da questi grandi giocatori"."E' una bella cosa questa. E' stimolante. Voglio dare il meglio per questo club. Voglio convincere il mister ad avere fiducia in me. "."Giocare con Romagnoli è stato bello, spero che potremo giocare tante partite insieme. Io non parlo ancora l'italiano, quindi la comunicazione non è semplice, ma speriamo di fare grandi cose"."Ho parlato con lui ma anche con altri giocatori che hanno giocato in Italia come Jorginho, Emerson e Kovacic. Thiago mi ha rassicurato, ha detto bellissime cose. Anche gli altri mi hanno detto cose positive sia sulla Serie A che sul Milan".“Sono stato contento di questo affetto dovuto probabilmente al fatto che ho cercato di dare sempre il meglio al Chelsea. Questo è l’obiettivo anche al Milan, fare bene e contribuire alle vittorie della squadre”.“Noi siamo qui per vincere lo scudetto, non dobbiamo avere paura. Sono molte le squadre che vogliono raggiungere l’obiettivo, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Non è una battaglia solo contro una squadra, tutte le squadre ambiscono a dare il massimo. Dobbiamo cercare di non sentire troppo la pressione dal punto di vista mentale”.“Direi che io non presto attenzione alle posizioni. Dove devo giocare gioco. Ascolto quello che mi dice il mister e sono pronto a giocare nella posizione migliore. La mia ambizione principale è di fare bene a prescindere dalla posizione”.