Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Torino, il centrocampista rossonero Sandro Tonali è intervenuto a Dazn al termine della partita: "C'è tanta amarezza, visto che arrivavamo da un altro 0-0. Mettiamo da parte queste due partite, non è facile. E' un peccato non averle sfruttate".



FINALE DI CAMPIONATO - "Mancano sempre meno partite, una vittoria oggi poteva cambiare lo spirito. Dobbiamo cercare di azzerare tutto. Abbiamo fatto la partita anche oggi, ma non abbiamo segnato".



GOL SFIORATO - "Volevo calciare subito di destro, poi ho cambiato idea. Il portiere si è spostato e ha letto il mio tiro".



SPIRITO DI SQUADRA - "Siamo ancora in alto, ogni partita può cambiare tutto. Basta una vittoria per cambiare le cose".



STADI PIENI - "Il pallone non è più pesante con il pubblico, lo aspettavamo da due anni lo stadio pieno ed è bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi".



SCUDETTO - "Se ci crediamo? Sempre".