Sandro Tonali ha deciso di cambiare procuratore: il centrocampista del Milan lascia Beppe Bozzo e si affida all'agenzia di Giuseppe Riso che nella sua scuderia ha, tra gli altri, anche Daniel Maldini. Due gol e due assist in 24 presenze stagionali, dopo una prima stagione di rodaggio in rossonero il classe 2000 ex Brescia sta diventando un giocatore sempre più importante nella squadra di Pioli. Con i rossoneri ha un contratto fino al 2026, la società punta molto sul ragazzo che ora ha deciso di affidarsi a un nuovo agente.