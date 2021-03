. Della crescita esponenziale dell'ivoriano si è detto e scritto molto, della sua importanza nella mediana rossonera anche. Per settimane, però, l'impressione è stata che - in assenza di Ismael Bennacer - quel centrocampo fosse incompleto, totalmente dipendente dalla straordinaria duttilità di Kessie, "la nostra colonna" come da definizione di Sandro Tonali.. Operazione a lungo termine - prestito ma con accordo già siglato fino al 2025 - per un giovane come Sandro, prestito low-cost (1 milione + 8 di riscatto) per il centrocampista, classe 1994, gettato nella mischia a gennaio in un campionato che conosceva già.. Citofonare, per comprendere meglio, allo stesso Tonali. "Nel secondo tempo di una gara come quella di Manchester non si può non entrare con grinta e cattiveria, è qualcosa di naturale" ha dichiarato, confermando le buone impressioni delle ultime gare, che lo vedono nettamente in crescita.. Il migliore per dribbling (3) e contrasti (4), mentre a Verona guidò la classifica per dribbling (4) e velocità massima (31,51 km/h), aggiungendo 66 palloni giocati (meglio di lui solo Kessie e Calabria) e oltre 11 km percorsi. Statistiche che aiutano a inquadrare la crescita di Meitè, bravo a passare a pieni voti l'esame McTominay-Matic.. Il solo allenamento post-Manchester, infatti, non ha sciolto i nodi di formazione, con Meitè e Tonali in ballottaggio per il ruolo di compagno di Kessie nel tentativo di fermare una mediana, quella azzurra, tanto fisica quanto tecnica e dinamica. Un nuovo esame, Meitè e Tonali sono pronti.