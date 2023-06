La foto delle lacrime di Sandro Tonali al momento dell'annuncio del ritiro di Ibrahimovic ha fatto il giro del web. Il centrocampista del Milan si è emozionato quando Zlatan ha ufficializzato l'addio: "Noi l'abbiamo scoperto solo ieri, qualcuno l'altro ieri. Non era facile prepararsi mentalmente - ha detto Tonali a Dazn - dovevamo pensare alla partita. Poi ci siamo lasciati andare: ho visto tanta gente piangere, sono immagini che riguarderò perché fanno un certo effetto. Ibra mi lascia tantissimo. Quando si allenava in gruppo dava tanta energia, è stato un giocatore speciale e ha trasmesso cose che rimarranno a tutto lo staff. Zlatan ci conosce troppo bene e penso che lui sappia che questo è il momento giusto per lasciare un'eredità e la mentalità di stare sempre sul pezzo".