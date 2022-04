Nessuno al Milan tiene alla maglia come Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 ha elevato il livello delle prestazioni in maglia rossonera in questa stagione ma nelle ultime partite è parso meno brillante del solito. Stefano Pioli si augura che sia solo un momento di stanchezza mentale e non fisica perchè l’ex Brescia è troppo importante per puntare allo scudetto.