Cambiare un trend per cambiare una squadra. E' questo l'obiettivo del Milan, pronto ad affrontare l'ennesima rivoluzione, affidandosi a Ralf Rangnick, attuale responsabile dell'area tecnica della galassia Red Bulls, e alle sue idee, verticali. Per cambiare una squadra, bisogna cambiare il cuore, apportare delle modifiche lì, dove si decide tutto: il centrocampo. Ed è per questo che l'obiettivo numero 1 è diventato Sandro Tonali che milanista lo è, nel cuore, ma non all'anagrafe calcistica, visto che è di proprietà del Brescia e finito nel mirino di Juventus e Inter.



L'acquisto di Tonali porterebbe una ventata d'aria fresca in casa rossonera, oltre che il centrocampista con maggior talento del panorama italiano, dando un segnale importante, sia a livello tecnico che mediatico. Anche perché il Milan, a centrocampo, ha speso davvero tanto. E non sempre bene... 200 milioni di euro negli ultimi 8 anni, 200 milioni da Galliani a Boban-Maldini, passando per Mirabelli e Leonardo. 200 milioni per un trofeo, e per continue rivoluzioni che, a oggi, hanno appesantito le casse rossonere. Ma chi sono stati tutti gli acquisti? Nell'elenco qui sotto non vengono riportati i centrocampisti arrivati a zero, scommesse perse come Bakaye Traoré, Michael Essien, José Mauri, Valter Birsa. Solo chi è stato pagato. E non ha lasciato il segno. Quello che il Milan spera possa fare Tonali. Ma prima c'è da battere una folta concorrenza.