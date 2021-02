Come anticipato da calciomercato.com, il Milan non ha alcun dubbio su Sandro Tonali: verrà riscattato dal Brescia. Le cifre dell’operazione sono state fissate nella scorsa estate: si è partiti da quota 10 milioni (in due anni), ora i rossoneri devono versarne altri 15. L’operazione è stata congegnata per un pagamento in quattro anni.